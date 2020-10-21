Луиш Фигу: европейская Премьер-лига разрушит футбол. Все должны этому противостоять

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал информацию о возможном создании европейской Премьер-лиги.



«Создание европейской Премьер-лиги разрушит футбол в том виде, в котором мы его знаем. Всё дело в жадности и поддержке нескольких элитных клубов. Это приведёт к убийству других клубов и лиг, которые нравятся болельщикам. Футбол должен объединиться. Все должны этому противостоять», — написал Фигу на своей странице в «Твиттере».



Сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.

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