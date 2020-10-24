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«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в матче 6-го тура АПЛ

«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в матче 6-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на 18-й минуте матча — Майкл Антонио ударом через себя отправил мяч в ворота Эдерсона. Передачу на англичанина выполнил чешский защитник хозяев Владимир Цоуфал.

Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались сразу после перерыва. Вышедший вместо нападающего Серхио Агуэро на замену полузащитник Филип Фоден забил на 51-й минуте. 20-летнему англичанину ассистировал португальский защитник Жоау Конселу.

Таким образом, «Вест Хэм» после сегодняшнего матча набрал 8 очков в турнирной таблице АПЛ, догнав по этому показателю «Тоттенхэм» и «Челси». «Манчестер Сити» (8), имея матч в запасе, — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
24 октября 2020, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Антонио – 18'   1:1 Фоден – 51'
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