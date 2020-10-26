Ан. Миранчук — о матче с «Баварией»: выходим побеждать. У всех команд есть слабые стороны

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата.
У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится завтра, 27 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 26 октября 2020
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