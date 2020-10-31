Президент «Интера» поддержал идею создания европейской Премьер-лиги

Президент «Интера» Стивен Чжан высказался об идее создания европейской Премьер-лиги.

«Я всегда за идею изменить футбол. Считаю, что нам нужно сделать наш продукт более интернациональным, подходящим для аудитории из разных культур. Придётся подумать, как представить проект», — приводит слова Чжана Footmercato.

Ранее стало известно, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «Европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16–18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.