Брагин извинился перед Йевтичем за нанесённую травму

Нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин извинился перед полузащитником «Рубина» Дарко Йевтичем, получившим тяжёлую травму головы в матче заключительного тура группового этапа Кубка России со «СКА-Хабаровском».



«Хотел бы принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу, игроку «Рубина», за тот эпизод матча, в котором он получил тяжёлую травму. Это произошло совершенно случайно. Это футбол, от этого никто не застрахован. Любое столкновение в матче может к этому привести. Я лично написал Дарко Йевтичу, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо», — сказал Брагин. Пресс-служба клуба разместила видео в своём «твиттере».

Напомним, на 22-й минуте встречи Йевтич получил удар локтем в лицо от нападающего Владислава Брагина и упал на газон. У футболиста открылось рассечение. После длительной паузы он рухнул на поле без сознания, но был приведён в чувство медиками. У Йевтича диагностировано тяжёлое сотрясение и сломана кость носа.