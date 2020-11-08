Сын Зидана может стать игроком клуба — партнёра «Спартака»
Энцо Зидан, полузащитник и старший сын тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, близок к переходу в «Эрцгебирге».
«Переговоры о подписании контракта с Энцо начались около четырёх недель назад и находятся на продвинутой стадии. Энцо хочет развиваться. В „Эрцгебирге“ у него будет такая возможность, здесь он сможет полностью сконцентрироваться на футболе», — приводит слова президента «Эрцгебирге» Хельге Леонхардта Besoccer.
Напомним, 25-летний французский полузащитник покинул «Альмерию» в октябре и находится в статусе свободного агента.
В ноябре 2019 года «Эрцгебирге» и «Спартак» подписали договор о дружбе и сотрудничестве между клубами. В «Эрцгебирге» работал нынешний тренер красно-белых Доменико Тедеско.
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