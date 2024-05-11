«Рубин» впервые с 2015 года обыграл «Ростов» на своём поле в РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу принимал стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.

Таким образом, «Рубин» обыграл первую домашнюю победу над «Ростовом» впервые с сезона-2015/2016 Российской Премьер-Лиги, когда в матче 20-го тура розыгрыша чемпионата победу со счётом 2:1 казанцам принесли голы нападающего Игоря Портнягина и полузащитника Магомеда Оздоева.

По состоянию на сегодняшний день победа над «Ростовом» позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28 матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 очков после аналогичного количества встреч.