Игнатьев: Дзюба вне сборной – не криминал. Пройдёт время, он сделает новый героический шаг

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о решении наставника национальной команды Станислава Черчесова не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу на ближайшие матчи. Решение было принято после публикации скандального видео с Дзюбой.
«Поддерживаю решение Станислава Черчесова. Невызов Дзюбы — это в интересах сборной. Нужно избежать различных кривотолков от болельщиков, оскорблений, чтобы он меньше мелькал перед лицом. Если футболист получает вызов в национальную команду, он должен быть сконцентрированным на игре. Дзюба же постоянно будет отвлекаться и ничего хорошего из этого не выйдет. Пострадает как сам футболист, так и команда.
Дзюба вне сборной — это не криминал, а правильно решение. Но это не значит, что Артёма отстранили навсегда. Конечно, повязка капитана перейдёт другому футболисту. Но пройдёт время, Дзюба сделает новый героический шаг, народ это воспримет и будет относиться к нему так же, как на чемпионате мира. Как только команда и болельщики будут относиться к Дзюбе как к лидеру — есть все шансы обратно заполучить повязку. Но теперь важно, как он будет себя позиционировать.
Что касается Артёма, он должен принять ситуацию, отнестись к ней по-философски. Думаю, его не жизнь не сводится к тому, чтобы иметь капитанскую повязку на руке. Жизнь более сложная и объёмная. Он переживёт этот момент», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 8 ноября 2020
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