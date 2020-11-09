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Роман Евгеньев: сначала не поверил, что меня вызвали в сборную России

Роман Евгеньев: сначала не поверил, что меня вызвали в сборную России
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев признался, что сначала не поверил в вызов в национальную команду России.

«О вызове узнал по окончании восстановительной тренировки после матча с «Тамбовом». В раздевалке мне и рассказали о вызове. Сначала не поверил. Зашёл в интернет почитать новости и увидел, что действительно нахожусь в списке. Эмоции были только положительные. Я очень рад. Не могу сказать, что ждал вызова, но предполагал, что это может произойти», — сказал Евгеньев в интервью пресс-службе сборной России.

Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.

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