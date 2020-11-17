Зайнутдинов: Карпин пожелал мне всего хорошего в ЦСКА, благословил. Был тяжёлый момент

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал об отношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, под руководством которого хавбек играл в ростовской команде.
«Он поверил в меня, а ведь я только приехал из Казахстана. Не буду цитировать его слова, но он, знаете, хотел сделать из меня игрока. Постоянно подсказывал, помогал. Но сложилось так, что я неожиданно ушёл в ЦСКА. Конечно, был тяжёлый момент. Пожелал мне всего хорошего в новой команде. Благословил. Мы, конечно, остались с Георгиевичем в тёплых отношениях. Иногда можем и списаться, кстати, вот после игры ЦСКА и „Ростова“ он интересовался здоровьем.
Бывшие «армейцы»? Мамаев, да, подсказал. Говорил, что ЦСКА — это большой клуб и пожелал мне удачи. Поддержал. Ерёменко ещё добавил, что необходимо выкладываться", — цитирует Зайнутдинова «Р-Спорт».
- 17 ноября 2020
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