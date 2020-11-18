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Тихонов: Бакаева в «Спартаке» вознесли слишком высоко — он не справился психологически

Тихонов: Бакаева в «Спартаке» вознесли слишком высоко — он не справился психологически
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о причинах игрового кризиса полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Когда он поймал свою хорошую игровую волну, болельщики вознесли его слишком высоко. Можно сказать, возложили на него роль лидера. Потом он переболел коронавирусом, возможно, растерял форму, потерял место в составе. Для молодого амбициозного пацана это сильный удар, с которым он не справился психологически. Когда его меняет тренер, посмотрите, с каким он уходит лицом. Эти все нюансы видны. С другой стороны, ни один тренер не менял бы его, играй он здорово. Я думаю, сейчас все его проблемы чисто психологического плана, физически он готов играть», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».

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