Совет по правам человека вмешался в ситуацию с арестованными во Франции фанатами

Глава совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и послу Франции в РФ Пьеру Леви с призывом разобраться в ситуации с арестом во Франции двух российских болельщиков.

«Серьёзную озабоченность вызывает предвзятый подход следственных органов к российским гражданам, которые безосновательно выделяются из числа многих других, в первую очередь английских фанатов, участвовавших в стычках, и выставляются виновниками и чуть ли не организаторами массовых беспорядков. Такой подход противоречит общепризнанным принципам международного права, прежде всего ключевым положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года.

Совет выражает глубокую озабоченность в связи с нарушением прав Ивкина М.Г. и Косова П.С. и просит вас взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Французской Республики на недопустимость затягивания процесса и дискриминации в отношении российских граждан», — приводит пресс-служба Совета по правам человека выдержу из письма Фадеева.

Напомним, Михаил Ивкин и Павел Косов обвиняются в нападении на английских фанатов и участии в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Россиянам инкриминируются существенно более тяжкие преступления, за которые французским законодательством предусмотрены сроки заключения до 15 лет.