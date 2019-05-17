Фанаты из России — узники во Франции. Родина бросила их в тюрьме

Англия сфабриковала дело о покушении на убийство во время Евро-2016, а наша страна сделала вид, что ничего об этом не знает.

Беспорядки на Евро-2016 в Марселе стали самым ярким околофутбольным событием новейшего времени. В побоищах принимали участие тысячи человек, среди которых были французы, британцы, поляки и русские. Десятки человек были госпитализированы, сотни – задержаны. Однако по европейской трактовке основная вина по-прежнему лежит не на организаторах или полицейских, а на представителях лишь одной стороны. Как доказательство, по итогам тех событий в тюрьме Марселя до сих пор остаются лишь двое. Оба, конечно, граждане России.

17 июня 2016 года



Владимир Путин: «Драка российских болельщиков с английскими – это безобразие полное. Я правда не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан, но во всяком случае подход правоохранительных органов должен быть одинаковым ко всем нарушителям».

8 мая 2019 года



Окружной суд Марселя отклоняет очередную апелляцию Павла Косова и Михаила Ивкина и оставляет в силе продление их ареста ещё на шесть месяцев. Со времён беспорядков на Евро-2016 проходит 3-годичный период, половину из которого российские болельщики находятся за решёткой. Их заключение минимум в 4 раза превышает наказание любого из британских фанатов, а срок разбирательства по делу длится намного дольше, чем процесс по Кокорину и Мамаеву.



Уникален и состав обвинения: простыми болельщиками «Спартака» занимается объединённая команда полицейских из Англии и Франции, продавившая рассмотрение вопроса по самой жёсткой, криминальной статье. Вменяемое Косову и Ивкину «Организованное насилие с применением оружия» предполагает максимальный срок до 15 лет лишения свободы.

И если позиция альянса следователей вполне соответствует политическому дискурсу и поэтому не удивляет, то реакция из России выглядит парадоксально. Мы становимся свидетелями эпизода, как страна может бросить своих граждан в беспомощном положении, так и не проследив за выполнением пожелания президента о едином подходе европейских правоохранительных органов ко всем нарушителям.

Фанаты «Спартака» могут сесть на 15 лет. Россия сдала своих Англии? «Ад» перед ЧМ-2018 уже устроен. Британия мстит за болельщиков, избитых в Марселе.

27 мая 2018 года



Мы уже подробно разбирали марсельский процесс, выделяя сомнительные методы работы французского правосудия и не находя ни мотивов, ни оружия, ни покушения на убийство. В те дни местный адвокат выглядел шокированным и обеспокоенно заявлял, что дело выглядит сфабрикованным:



«У следствия нет ни доказательств, ни данных о состоянии пострадавшего. Есть одна установка – найти и жёстко наказать русских. Если ваши чиновники не включатся, то двое парней станут жертвами самого странного обвинения в моей практике. Слышал, в России своих людей не бросают, и сейчас им очень нужна помощь, чтобы добиться справедливости».

В течение года родственники обращались в МИД, а журналисты оповещали о деле депутатов, чиновников и общественников, но не получали ответа. Впрочем, что говорить о деятелях из России, если представители консульства в Марселе посетили граждан своей страны лишь однажды – спустя 13 месяцев после их задержания.

«Мы сначала звонили, а затем постоянно писали в консульство по электронной почте, потому что в какой-то момент в семье просто не осталось денег на международные переговоры, — говорит Ольга, тётя Павла Косова. – И последний ответ просто выбил нас из колеи. В феврале, уже через год после задержания, они ответили: «После получения информации в феврале 2018 года мы предприняли несколько попыток выяснить, в какой тюрьме находятся граждане России, однако местные власти не оказали никакого содействия. Если у вас есть сведения или контакты – сообщите нам…». Но проблема в том, что у консульства были все данные, потому что им в течение всего этого времени предоставляли бумаги, да и сами навещали Павла прошлым летом. Получается, в консульстве либо слукавили, либо просто не обращали внимания на наши звонки и письма».

За время российского бездействия процесс не двигался с мёртвой точки, Павел и Михаил сидели в тюрьме, а семьи осталась практически без средств к существованию из-за трат на адвокатов. И сколько продлится процесс, неизвестно – срок содержания в СИЗО по криминальной статье может превышать три года.

11 июня 2016 года



По мнению французско-британских следователей, именно в этот день организованная группа россиян в лице Косова, Ивкина и ещё одного, пока не пойманного человека, прилетела во Францию, обзавелась оружием и совершила целенаправленное покушение на гражданина Великобритании. На следующее утро в СМИ появились сообщения о смерти болельщика, дополненные фотографиями окровавленного тела, лежащего на брусчатке порта Марселя. Лицо пострадавшего скрывалось за ретушью.

Фото: Carl Court/Getty Images

Но журналисты ошиблись: полицейские провели реанимационные процедуры, а сам 51-летний мужчина, с тех пор известный как Эндрю Баче, через некоторое время был выписан из больницы.К этому моменту французская полиция уже задержала автобус Всероссийского объединения болельщиков с 44 фанатами на борту, значительная часть из которых была сначала доставлена в тюрьму, а затем отпущена ввиду отсутствия доказательств. Дела остальных были рассмотрены в течение 10 дней: сроки от 12 до 24 месяцев (впоследствии сокращённые почти вдвое) получили лишь трое лидеров официальных фан-клубов «Локомотива», «Динамо» и тульского «Арсенала».

Фото: Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images

В те же дни была создана отдельная британо-французская комиссия, расследующая события на Евро-2016. Главной её целью стал поиск виновных в нападении на Эндрю Баче. Но, согласно материалам дела, на тот момент у полицейских не было никаких данных о произошедшем. В пустых протоколах отображалось лишь заключение о тяжёлом опьянении пострадавшего – в его крови обнаружили 2 промилле алкоголя.

В течение следующих полутора лет следователи собирали улики не на месте преступления, а… в пабликах российских фанатов во «ВКонтакте». Именно там они обнаружили бесчисленные фото и видео событий в Марселе, а также выяснили имена главных подозреваемых – свободно путешествующих по Европе и ни о чём не подозревающих Ивкина и Косова. Причём фотографией Павла со следствием поделилась женщина, не участвующая в группе разбора – она просто случайно нашла нужный «инстаграм». Интерпол задержал российских фанатов в аэропортах Кёльна и Мюнхена (Ивкин был задержан в самолёте), во время пересадки на рейс до Испании, где «Спартак» проводил матч Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао. Выезд фанатов из Москвы продолжается до сих пор, и пока у россиян нет оснований надеяться на справедливость.

Фотография Косова с футбольного поля находится тут.

18 февраля 2019 года

Павел Косов присутствовал на судебном заседании, на котором рассматривались как вопросы о продлении ареста, так и выход из тюрьмы под залог.

«Это был первый день за год, когда Паша присутствовал на суде и впервые мог произнести слово, — рассказывает Ирина Косова, мама Павла. – Мы назанимали денег для залога, подготовили документы о съёме квартиры во Франции, дали все гарантии, что сын никуда не уедет, и надеялись, что ему дадут подписку о невыезде из Марселя. Дело в том, что в тюрьме у Паши есть проблемы с работой – по мандату «криминал» можно трудиться в ателье, которое находится в другом корпусе. Ему сложно с изучением языка – на курсах просто нет мест. Конечно же, никто не удовлетворяет просьбы о переезде в камеры с русскоговорящими заключёнными – просто для того, чтобы хоть с кем-то поддерживать общение».

«Если умрёт — сразу узнаете». Русский фанат пропал в немецких тюрьмах Мать до сих пор не может понять, где её сын и за что его арестовали.

Несмотря на сложности, Косов настаивает на своём: «Была драка, в которой на той площади участвовали абсолютно все. Раскаиваюсь, что был там, это моя большая ошибка, но ни сговора, ни оружия, ни умысла нанести травмы неизвестному мне англичанину не было. Я сам мог оказаться на его месте и получить те же увечья».

Сам Косов действительно получил многочисленные ушибы и порезы. У Ивкина была пробита голова. Следствие располагало материалами, почему и при каких обстоятельствах россияне получили травмы, однако на суде это учтено не было. Залог не приняли, арест продлили до сентября, статьи обвинения не изменили. Не учли и предоставленные стороной Косова документы о проблемах со здоровьем.

«Помните, год назад я вам говорил, что это самое странное дело в моей карьере и что спасти может только интерес ваших чиновников? – добавляет Дюфло. – Так вот Россия бросила своих граждан, которые не заслуживают такого процесса – ведь их положение, несмотря на наши старания, с каждым днём всё ближе к катастрофе. Этот процесс – политический».

Фото: Carl Court/Getty Images

17 мая 2019 года

Более чем за год следствие так и не получило новых улик и по-прежнему основывается на фотографиях и видеозаписях из фанатских соцсетей, которыми «Чемпионат» делился с читателями в прошлом году. За 12 месяцев новой трактовки этих материалов не появилось.

1. Появление Баче



Беспорядки в Марселе продолжаются уже двое суток. В них участвуют русские, британцы, французы, поляки и все, кто находится в центре города. В данной фазе мы наблюдаем эпизод, как наши фанаты сталкиваются с частью англичан, после чего начинается взаимная бомбардировка бутылками и стульями. Баче тоже хватается за железную спинку, но его бросок накрывают.

«Этот мужик был одним из тех, кто в начале потасовки зажал нас на лестнице. Он тоже дрался, был в первых рядах и не пытался уйти в сторону», — рассказывал Косов.

2. Появление Косова



Он влезает в кадр с дальнего фланга. В этот же момент англичанин, стоящий рядом с Баче, бросает в Косова стулом и попадает. Павел делает ответный бросок, но промахивается. Металлическая ножка задевает Баче, но тот не реагирует. Кажется, англичанин уже теряет ориентацию в пространстве и перестаёт реально оценивать происходящее. Баче не пытается убежать или пригнуться – он застывает и, похоже, находится в мгновениях от того, чтобы упасть самостоятельно.

3. Вооружённое покушение на убийство



Уже получивший удары Косов добегает до места, откуда в него бросили стулом, и бьёт первого попавшегося Баче по лицу кулаком. В руках у россиянина нет ни пистолета, ни стульев, ни прутьев (всё это в деле приравнивается к огнестрельному оружию), да и удар не выглядит мощным и профессиональным, но англичанин падает на каменную мостовую, не выставляя рук.

Через несколько секунд, когда полицейский доберётся до Баче и сумеет его откачать, Косов уже будет далеко. Рядом с ним, в нескончаемой двухдневной массовой драке, допущенной французской полицией, будет находится Ивкин. Вопрос, откуда возьмётся дело на 15 лет, останется открытым и для нас, и для родственников, и для адвокатов.

«Франции и Англии просто нужно свалить на кого-то вину за беспредел в их зоне ответственности», — объяснит Дюфло и подытожит серию статей выводами, что вооружённым и кровожадным русским отморозкам Европа просто не смогла ничего противопоставить.

И если Путин надеялся на равный подход ко всем нарушителям, то он в этой истории явно не соблюдается. Следствие проходит под знаком моральных издевательств над российскими гражданами, брошенными государством и чиновниками всех уровней в тюрьме чужой страны.

P.S.



С 14 июня 2016 года об Эндрю Баче ничего не известно. Есть лишь данные экспертизы о том, что англичанин на 75 процентов недееспособен.

17 ноября 2018 года Баче отмечен на фотографии как присутствующий на выездном матче сборной Англии по регби в Австралии.

16 декабря 2018 года Баче отмечен на фотографии как присутствующий на игре «Эспаньол» — «Бетис» в Барселоне. В комментариях желают хорошего отпуска. «Им» — это Эндрю и его младшему брату Гарри, выкладывающему фотографии из Испании.

2 февраля 2019 года Гарри Баче размещает пост, в котором предлагает свои услуги как сотрудника крупнейшей страховой компании Англии. Его специализация – страхование жизни и дееспособности человека.

Вопрос почему близкие дравшегося фаната из Англии скрывают его нахождение и в формате суда настаивают на тяжёлом наказании по статье «Организованное насилие с применением оружия» можно считать риторическим.

Цели семьи Баче вполне могут совпадать с целями английских и французских полицейских. А Россия?!

России сегодня, похоже, просто нет дела до своих граждан. Ивкин и Косов — не Петров и Боширов. И уж тем более не Бутина. А за всеми «своими» как уследишь?