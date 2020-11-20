Форвард «Милана» выбыл на 2 недели и пропустит встречу с «Наполи»

21-летний нападающий «Милана» Рафаэл Леау получил травму в расположении сборной Португалии (U21) и выбыл, как минимум, на две недели, информирует Football Italia.

Форвард получил повреждение бедра в матче с молодёжной сборной Нидерландов (2:1). Окончательные сроки восстановления игрока будут известны через 10 дней после проведения повторного медицинского обследования.

22 ноября, в воскресенье, «Милан» в матче 8-го тура чемпионата Италии на выезде сыграет с «Наполи», возглавляемым экс-тренером россонери Дженнаро Гаттузо. Начало игры – 22:45 мск.

Леау перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 23 млн. В прошлом сезоне 21-летний форвард принял участие в 31 матче чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Леау провёл 10 встреч, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.