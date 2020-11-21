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Бэйл и Агуэро остались в запасе на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Бэйл и Агуэро остались в запасе на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на домашнем стадионе «шпор». Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Н'Домбеле, Сон хын Мин, Г. Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Моура, Ло Чельсо, Винисиус, Бэйл.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Диаш, Конселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Ф. Торрес, Жезус, Марез

Запасные: Стеффен, Э. Гарсия, Стоунс, Фоден, Гюндоган, Агуэро, Стерлинг

Подопечные Жозе Моуринью» набрали 17 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (12) — на 10-м месте.

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