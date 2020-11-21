Гол Татаева помог «Младе» разгромить «Пардубице»

В матче 8-го тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» переиграл «Пардубице». Встреча проходила на стадионе «Адидас-Арена — Местски» в Млада-Болеславе и завершилась со счётом 4:1.
Первый гол, на 20-й минуте встречи, забил российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев. Остальные голы «Млады» забили Лукаш Будински, Марко Тулио, Вацлав Дрхал и Якуб Клима. Единственный гол «Пардубице» забил в концовке встречи, отличился Давиде Хуф.
«Млада-Болеслав» набрал в восьми матчах 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Пардубице» (13) находится на седьмом месте.
21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне Татаев провёл 18 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.
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