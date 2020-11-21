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Гол Татаева помог «Младе» разгромить «Пардубице»

Гол Татаева помог «Младе» разгромить «Пардубице»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 8-го тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» переиграл «Пардубице». Встреча проходила на стадионе «Адидас-Арена — Местски» в Млада-Болеславе и завершилась со счётом 4:1.

Первый гол, на 20-й минуте встречи, забил российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев. Остальные голы «Млады» забили Лукаш Будински, Марко Тулио, Вацлав Дрхал и Якуб Клима. Единственный гол «Пардубице» забил в концовке встречи, отличился Давиде Хуф.

«Млада-Болеслав» набрал в восьми матчах 8 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Пардубице» (13) находится на седьмом месте.

21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В прошлом сезоне Татаев провёл 18 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.

Чехия - Высшая лига. Высшая лига. 8-й тур
21 ноября 2020, суббота. 16:00 МСК
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав
Окончен
4 : 1
Пардубице
Пардубице
1:0 Татаев – 20'   2:0 Будински – 24'   3:0 Тулио – 45'   4:0 Дрхал – 75'   4:1 Huf – 80'
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