Александр Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдёт в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался о своём заявлении, сделанном несколько лет назад. Тогда он выразил уверенность, что никогда не перейдёт в стан красно-белых.
«Когда футболисты говорят подобные слова, у них в голове присутствует соперничество с этой командой, которое длится на протяжении всей жизни. Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем. Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. Со всеми ребятами отношения всегда хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.
Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе «Спартака»? Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого перехода, а в случае с тем же «Динамо». Я кричу, что суперпатриот, хочу играть, а мне просто говорят: «Тебе нужно уйти». Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему», — сказал Кокорин в ролике на телеграм-канале Нобеля Арустамяна.
- 23 ноября 2020
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
16:47
-
16:46
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:01
-
15:50
-
15:44
-
15:11
-
15:07
-
14:56
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:27
-
14:09
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:24
-
13:24
-
12:55
-
12:45
-
12:27