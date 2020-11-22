Ловчев: Кокорин плох. Есть игроки, которым надо доверять и держать в хорошем состоянии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
«Зобнин лучшим игроком был признан? Вообще без вопросов — в первом тайме чуть не попал в девятку, во втором тайме имел моменты и забил мяч. Но я не согласен, что игра классная, она напряжённая скорее. К примеру, Мозес — квалифицированный игрок, но как только мяч у Маслова, то он его справа просто не видит!
Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на 10 минут и все уже говорят, что якобы «Спартак» — не его команда.
Тедеско — интересный человек. Вот Тиля привезли, он его не увидел и даже «сломал» где-то. Но, с другой стороны, спортсмены — такие люди: иди и доказывай! Я не вижу у «Спартака» чемпионской игры. В определённых матчах, как с «Уралом», должен класс проявляться, а его нет», — приводит слова Ловчева сайт телеканала «Матч ТВ».
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