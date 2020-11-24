Кандидат в президенты «Барселоны»: сказал «Манчестер Сити» забыть о Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал о разговоре с исполнительным директором «Манчестер Сити» Ферраном Сориано. Сообщалось, что английский клуб заинтересован в приглашении нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Я уже сказал Сориано забыть о Месси и начать поиски альтернативных вариантов для победы в Лиге чемпионов. Потому что Лео останется в «Барселоне», и мы выиграем этот турнир», — приводит слова Фонта Lesportiudecatalunya.cat.
Напомним, минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с «Барселоной». Получив отказ, форвард вступил в конфликт с руководством, но в итоге его убедили остаться в клубе до конца действующего соглашения, которое истекает следующим летом.
В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провёл 8 матчей в чемпионате Испании и забил 3 гола (2 — с пенальти).
- 24 ноября 2020
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