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«Манчестер Сити» предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет

«Манчестер Сити» предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» готовит новое предложение аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Sport.es со ссылкой на The Times.

По данным источника, холдинг City Football Group предложит нападающему контракт на 10 лет. К моменту предполагаемого окончания соглашения Месси будет 43 года. Несколько сезонов аргентинец проведёт непосредственно в «Манчестер Сити», а потом сможет присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг. После того, как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

Сообщалось, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

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