«Манчестер Сити» предложит Лионелю Месси контракт на 10 лет

«Манчестер Сити» готовит новое предложение аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Sport.es со ссылкой на The Times.

По данным источника, холдинг City Football Group предложит нападающему контракт на 10 лет. К моменту предполагаемого окончания соглашения Месси будет 43 года. Несколько сезонов аргентинец проведёт непосредственно в «Манчестер Сити», а потом сможет присоединиться к одному из восьми клубов, которыми владеет холдинг. После того, как футболист завершит карьеру, он станет амбассадором клуба.

Сообщалось, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.