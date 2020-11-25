Полузащитник «Зенита» Шамкин: Ловрен сказал, что я сыграл хорошо

Полузащитник петербургского «Зенита» Даниил Шамкин прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Лацио» (1:3).

«Это отличный опыт. Входя в такую игру, надо показывать свой лучший футбол, как можно больше помогать команде как в атаке, так и в обороне, создавать больше голевых моментов. Что сказал Ловрен из-за того, что я попал ему мячом в лицо? Похвалил, сказал, что я качественно закрыл зону, отрабатывал до конца. А попадание в лицо — абсолютная случайность, я извинился, он не обиделся.

Думаю, чтобы победить, нам надо было больше играть флангами, они у нас быстрые: что Мостовой, что Малком, что Ерохин, что высокий центрфорвард. Надо было больше навешивать", — сказал Шамкин в эфире телеканала «Матч ТВ».