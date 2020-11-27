«Тоттенхэм» подтвердил планы пустить болельщиков на матч с «Арсеналом» 6 декабря

«Тоттенхэм» объявил о планах пустить 2000 болельщиков на дерби северного Лондона с «Арсеналом». Матч 11-го тура английской Премьер-лиги запланирован на 6 декабря.



Как сообщает BBC, «шпоры» — одна из десяти команд АПЛ, которым со 2 декабря разрешено пускать на домашние матчи до 2000 человек. В пресс-службе «Тоттенхэма» объявили, что они будут случайным образом распределять билеты между владельцами сезонных абонементов и руководством клуба.



Это будет первый матч со зрителями на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» со встречи пятого раунда Кубка Англии с «Норвичем» (1:1, по пенальти — 2:3), состоявшейся 4 марта.



«Тоттенхэм» набрал 20 очков и является лидером турнирной таблицы АПЛ, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям.

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