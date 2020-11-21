Моуриньо впервые грохнул Пепа два раза подряд. «Тоттенхэм» уже на первом месте

Во время паузы на матчи национальных сборных “особенный” Жозе Моуринью вновь отличился. Португалец придумал себе новое прозвище: «Теперь я опытный (прозвище Жозе – Особенный – Прим.), — говорил тренер журналистам. — Я набрался опыта. В общем-то, все, что сейчас со мной происходит в футболе, – своего рода дежавю, это уже происходило ранее. Есть профессии, для которых нужна особая физическая форма, например футболисты. В профессии тренера просто нужен мозг. Накопленные опыт и знания могут только сделать тебя лучше».
Гвардиола не придумывал себе новых прозвищ, зато подписал новый контракт с «Манчестер Сити». Теперь соглашение со специалистом действует до лета 2023 года.
Непосредственно перед матчем между Моуринью и Гвардиолой произошла словсеная перепалка. Португальский специалист высказал мнение, что некоторые тренеры давят на своих футболистов, убеждая не играть в сборной. В качестве примера он привёл полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который не отправился в расположение сборной из-за травмы. Моуринью предположил, что завтра Стерлинг будет играть в матче с «Тоттенхэмом», хотя пропустил игры Лиги наций. Пеп ответил коллеге: «Моуринью должен пойти к врачам сборной Англии и «Манчестер Сити». Может, Моуринью сам врач, я не знаю. Я сказал о докторе, потому что он обвинил нас в том, что мы сделали, что не соответствует действительности, так что ему нужно лучше поговорить с врачами обо всём этом».
Быстрый гол в исполнении хозяев. Незасчитанные мячи в первом тайме
Лондонцы забили уже на 5-й минуте. «Шпоры» разыграли стандарт в центре поля, после чего Н’Домбеле черпачком забросил мяч на ход Сон Хын Мину. Корейский полузащитник вышел на рандеву с голкипером и использовал свой шанс сполна, отправив мяч Эдерсону между ног.
Гости могли сравнять спустя пару минут. Жезус оказался с мячом в чужой штрафной и уже делал замах для удара, но своевременно нападающего накрыл Тоби Алдервейрелд. Атака на этом не закончилась, мяч отскочил к Де Брёйне, тот мощно пробил по воротам, но умудрился попасть точно в лежавшего на газоне Жезуса. Боковой зафиксировал офсайд. Комично.
Вскоре «Тоттенхэм» забил ещё, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Кейн действительно был в положении вне игры. Но это был не последний отменённый гол в Лондоне. На 27-й минуте в составе горожан отличился Лапорт. Жезус перед тем, как покатить под удар Лапорту, видимо, сыграл рукой. VAR помог разобраться в эпизоде, гол был отменён.
Все попытки «Манчестер Сити» отыграться во втором тайме были тщетны. Под занавес матча «Тоттенхэм» удвоил преимущество. Жозе Моуринью угадал с заменой — Джованни Ло Чельсо провёл на поле всего 35 секунд, но этого хватило для точного удара. Мяч, кстати, снова пролетел между ног Эдерсона.
«Тоттенхэм», увеличивший победную серию в чемпионате до трёх матчей, поднимается на первую строчку. В это же время «Манчестер Сити» непривычно плетётся в середине таблицы.
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