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Жерар Пике: мечтаю стать президентом «Барселоны»

Жерар Пике: мечтаю стать президентом «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что однажды хотел бы стать президентом каталонского клуба.

«На предстоящих выборах не могу баллотироваться, потому что я всё ещё футболист. Никто не знает, что произойдёт в будущем. Я связан с „Барселоной“, большой фанат этого клуба. Хочу иметь возможность помочь клубу своего сердца всем чем смогу. Думаю, я подготовлен к тому, чтобы стать президентом „Барселоны“ в будущем. В противном случае просто не буду выдвигаться. Решу этот вопрос в будущем, это моя мечта, но не знаю, смогу ли её осуществить», — приводит слова Пике Marca.

Напомним, Пике получил повреждение в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (0:1). Защитник был заменён на 62-й минуте встречи, вместо него вышел Сержиньо Дест. У Пике было диагностировано растяжение внутренней боковой связки 3-й степени и травма передней крестообразной связки правого колена.

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