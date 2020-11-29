Микель Артета: «Арсеналу» чего-то не хватает

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Вулверхэмптон Уондерерс » поделился своим мнением о положении лондонской команды.



«Вероятно, существует разница между тем, где мы находимся сейчас, и тем, где мы должны находиться. Разница заключается в 4-6 очках, и она небольшая, но такова реальность. Мы должны быть действительно хороши в том, что делаем, потому что на данный момент «Арсеналу» чего-то не хватает. Мы постоянно находимся то на грани победы, то на грани поражения, и нужно быть смелее. Каждая встреча для нас действительно тяжёлая.



В футболе время очень ценно и люде крайне нетерпеливы, но если не уважать процессы, происходящие в команде, и требовать у определённых людей конкретные вещи, когда нет основ, это может обернуться опасными последствиями. Конечно же я знаю, чего все хотят увидеть, и я первый в ряду тех, кто хочет видеть «Арсенал» в роли лидера лиги, но впереди ещё много работы. Мы готовы и знаем, какая ответственность лежит на наших плечах», — приводит слова Артеты Goal.com.

Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 29 ноября, в Лондоне. Начало встречи — в 22:15 мск.