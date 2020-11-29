Черчесов: Казанский меня пригласил в передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с комментатором Денисом Казанским после интервью, которое специалист дал после последних неудачных результатов команды в Лиге наций.

«Хотел получить эмоций. И в перерыве эфира, и после него были жаркие дискуссии. Спасибо огромное журналистам, с которыми я беседовал. Мы его обсудили ещё после эфира. Были эмоциональные разговоры, потом мы сделали поздравительные мероприятия. Потом мы переговорили с Денисом Казанским, он меня пригласил в свою передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду. Но пока не хочу, потому что там надо рассказывать истории, а мне сейчас не до историй», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».