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Черчесов: Казанский меня пригласил в передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду

Черчесов: Казанский меня пригласил в передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об общении с комментатором Денисом Казанским после интервью, которое специалист дал после последних неудачных результатов команды в Лиге наций.

«Хотел получить эмоций. И в перерыве эфира, и после него были жаркие дискуссии. Спасибо огромное журналистам, с которыми я беседовал. Мы его обсудили ещё после эфира. Были эмоциональные разговоры, потом мы сделали поздравительные мероприятия. Потом мы переговорили с Денисом Казанским, он меня пригласил в свою передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду. Но пока не хочу, потому что там надо рассказывать истории, а мне сейчас не до историй», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов — об интервью: я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир
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