Магуайр: Кавани — невероятный футболист, топ-игрок

Защитник Гарри Магуайр прокомментировал волевую победу «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».



«Мы создали огромное количество моментов, в перерыве чувствовали, что нам будет сложно отыграть отставание. Но мы знали, что должны идти вперёд до самых последних минут.



Даже немного удивительно, что при счёте 2:0 в их пользу мы чувствовали, что всё ещё находимся в игре. В первом тайме у нас были действительно хорошие моменты. Мы знали, что должны ещё прибавить, играть с большей интенсивностью и использовать свои шансы. Когда счёт стал ничейным, 2:2, казалось, что любая команда может выиграть игру.



Движения Кавани в чужой штрафной превосходны. По этому показателю он лучший игрок из тех, с кем я когда-либо тренировался. Он постоянно находится в движении. Мы знаем, что у него есть качества, которые он может принести в наш клуб. Очень важно, чтобы он продолжил в том же духе, потому что он игрок топ-уровня», — цитирует Магуайра BBC.

Видео победного гола в матче:

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после десяти туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.