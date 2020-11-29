Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» был остановлен на 10 минут из-за травмы игрока гостей

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча проходит на домашнем стадионе «пушкарей» «Эмирейтс». Идёт 15-я минута матча, счёт — 0:0.
На 5-й минуте матча право на угловой получили «канониры». Полузащитник хозяев Виллиан от угла поля доставил мяч в штрафную, где при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами. Пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца оказался разбит лоб, на лице много крови. У игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли на носилках с поля — ему потребовалась кислородная маска. Скорее всего, его незамедлительно госпитализируют. Давид Луис продолжит встречу с перебинтованной головой.
Подопечные Микеля Артеты набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» (14) — на 11-м месте.
- 29 ноября 2020
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