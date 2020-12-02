Лука Модрич: после первого гола «Шахтёра» игроки «Реала» начали нервничать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:2).



«Трудно объяснить, что произошло после первого тайма. Мы играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Во втором тайме, когда соперник забил, всё поменялось, и мы начали нервничать. Это сложная ситуация, но она такая, какая есть. Остался ещё один матч, и мы сделаем всё, чтобы одержать победу», — приводит слова Модрича Marca.



Донецкий «Шахтёр» набрал семь очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы B. Мадридский «Реал» (7) — на третьем месте. Лидирует в этом квартете мёнхенгладбахская «Боруссия» (8), а миланский «Интер» (2) замыкает турнирную таблицу.