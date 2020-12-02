«Брюгге» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Брюгге» – «Зенит». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Зенит».



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. В бригаду войдут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Аллард Линдхут.



Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).