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Кутепов: были предложения от «Краснодара» и «Динамо», но Федун видит меня в «Спартаке»

Кутепов: были предложения от «Краснодара» и «Динамо», но Федун видит меня в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что у него были варианты перехода в другие клубы.

«Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещё летом. Я лично не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.

Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.

Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся», — сказал Кутепов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.

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