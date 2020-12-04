Виктор Мозес: могу играть в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями от первой победы на домашнем стадионе и рассказал о выборе позиции на поле.



«Первая победа на домашнем стадионе с «Ротором» (2:0). Классное чувство. Верно, это была первая для меня победа на домашнем стадионе, хочу выиграть как можно больше матчей со «Спартаком», потому что ненавижу проигрывать! Так что очень хочется повторить успех прошлых выходных и на этот раз. Мы усердно тренируемся, чтобы снова победить!



Я гибкий игрок и готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде. В футболе на первом месте общие интересы, а не личные. И у всех нас одна коллективная цель – биться друг за друга, чтобы добиться успеха в сезоне.



Не так давно я играл левого вингера, поэтому для меня это не новая позиция. Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», — сказал Мозес в интервью для клубной пресс-службы.



В 16-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Спартак» оказался сильнее «Ротора» со счётом 2:0. Команда набрала 32 очка и делит первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая им лишь по дополнительным показателям. 5 декабря в 17-м туре красно-белые сыграют дома с «Тамбовом». Старт встречи – в 16:30 мск. Матч пройдёт на «Открытие Арене».

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