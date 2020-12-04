«Валенсия» подписала контракт с полузащитником Мусой до 2026 года
Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса подписал новый контракт с «Валенсией», сообщает пресс-служба испанского клуба.
18-летний футболист подписал соглашение до 2026 года. Это его первый взрослый контракт в карьере.
Муса перешёл в «Валенсию» в 2019 году из академии лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне Примеры американец провёл 10 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мусы в € 5 млн.
Сообщалось, что «Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание нападающего «Валенсии» Ли Кан Ина. Игрок заявил, что не продлит контракт, и это увеличивает вероятность его трансфера в январе 2021 года. Ли Кан Ин — воспитанник «Валенсии». Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Манчестер Сити» близок к покупке корейского форварда «Валенсии»
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