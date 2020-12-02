«Манчестер Сити» близок к покупке корейского форварда «Валенсии»

«Манчестер Сити» лидирует в гонке за подписание нападающего «Валенсии» Ли Кан Ина, сообщает La Razon.



19-летний футболист больше не хочет играть под руководством Хави Грасии. Игрок заявил, что не продлит контракт, и это увеличивает вероятность его трансфера в январе 2021 года. «Манчестер Сити» — один из клубов, претендующих на покупку корейского форварда. «Сити» и «Валенсия» поддерживают тесные отношения после трансфера Феррана Торреса, что поможет «горожанам» подписать игрока.

Ли Кан Ин — воспитанник «Валенсии». В прошлом сезоне корейский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну жёлтую и две красные карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В сентябре Ли Кан Ин стал самым молодым автором двух результативных передач в одном матче Примеры в XXI веке.