Кейна вновь обвинили в грязном приёме. Он мог сломать шею защитнику «Арсенала»

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал лондонский «Арсенала». Встреча прошла на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 92-й минуте матча возле штрафной площади хозяев столкнулись нападающий «шпор» Гарри Кейн и защитник «канониров» Габриэл. Кейн подставился под прыжок соперника, и в итоге бразильский игрок «Арсенала» приземлился на спину с большой высоты.
В результате столкновения оба игрока упали на газон, причём Габриэлю чрезвычайно повезло, что он не получил серьёзную травму, приземлившись на шею.
Сложно обвинить Кейна в злом умысле, однако это уже далеко не первый подобный эпизод с участием нападающего «Тоттенхэма». В частности, издание Caught Offside напомнило, что подобные ситуации возникали в этом сезоне с полузащитником «Брайтона» Адамом Лалланой и защитником «Вест Хэма» Аароном Крессвелом. В «Твиттере» и других соцсетях появились тысячи сообщений с критикой форварда, его приём называют грязным.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
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