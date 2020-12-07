Федерация футбольной статистики назвала символическую сборную 2020 года

В международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) составили символическую сборную 2020 года.
Наибольшее представительство в команде у немецкой «Баварии» и английского «Ливерпуля» – 7 футболистов.
Голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джошуа Киммих («Бавария»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
В сезоне 2019/2020 «Бавария» завоевала титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале французский ПСЖ. «Ливерпуль» в сезоне 2019/2020 стал победителем английской Премьер-лиги.
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