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Комиссия РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов матча «Урал» — «Сочи»

Комиссия РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов матча «Урал» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила разбор действий арбитра Станислава Васильева в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» – «Сочи» (1:0), по итогам которого гости остались недовольны работой рефери.

«Судья ошибочно не удалил футболиста «Урала» Игоря Калинина на 1-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьёзной травмы сопернику за счёт применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевший место контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевлей незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

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