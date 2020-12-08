Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Семак: возможно, Дриусси некомфортно на своей позиции, но на ней он приносит пользу

Семак: возможно, Дриусси некомфортно на своей позиции, но на ней он приносит пользу
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова нападающего санкт-петербургского клуба Себастьяна Дриусси.

6 декабря в аргентинских СМИ появилась цитата форварда со стрима с болельщиками. Дриусси выразил недовольство, что «играет на дерьмовой позиции уже три года», и заявил, что скучает по родине и «готов вернуться в любой момент».

«Очень редко ориентируюсь на слова, за исключением тех случаев, когда они совпадают с моим мнением. Что касается его высказываний друзьям, болельщикам, конечно, это плохо, это удар по имиджу, но главное, что он делает на поле. Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — 5. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу. Сегодня поставили Дриусси, потому что он больше участвует в организации атаки», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

Уткин заступился за Дриусси, пожаловавшегося на «дерьмовую позицию» в «Зените»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020