Семак: возможно, Дриусси некомфортно на своей позиции, но на ней он приносит пользу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова нападающего санкт-петербургского клуба Себастьяна Дриусси.
6 декабря в аргентинских СМИ появилась цитата форварда со стрима с болельщиками. Дриусси выразил недовольство, что «играет на дерьмовой позиции уже три года», и заявил, что скучает по родине и «готов вернуться в любой момент».
«Очень редко ориентируюсь на слова, за исключением тех случаев, когда они совпадают с моим мнением. Что касается его высказываний друзьям, болельщикам, конечно, это плохо, это удар по имиджу, но главное, что он делает на поле. Играя на своей позиции, он забил 11 мячей, а на позиции форварда — 5. Возможно, ему некомфортно на этой позиции, но на ней он приносит пользу. Сегодня поставили Дриусси, потому что он больше участвует в организации атаки», — приводит слова Семака сайт телеканала «Матч ТВ».
- 8 декабря 2020
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