Футболисты «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» ушли с поля, обвинив румынского арбитра в расизме

Большой скандал произошёл в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвёртого арбитра.

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже до сих пор не возобновился. Футболисты отказываются выходить на поле.

Но некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо «чёрным». После этого к резервному арбитру подбежал форвард «Истанбула» Демба Ба и бурно выразил недовольство.

«ПСЖ», «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» набрали по девять очков. У «Истанбул Башакшехир» — три очка.