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Винисиус: в первом матче с «Атлетико» на мне сфолили больше 20 раз и пытались укусить

Винисиус: в первом матче с «Атлетико» на мне сфолили больше 20 раз и пытались укусить
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в преддверии матча Примеры с «Атлетико» вспомнил первое столкновение с «матрасниками».

«Думал, будет настоящее соперничество между двумя большими командами, но игроки „Атлетико“ сфолили на мне больше 20 раз и пытались укусить. В тот момент я практически не заметил этого, но потом, пересматривая видео, понял, что меня пытались укусить. С тех пор как перешёл в „Реал“, я ни разу не проигрывал „Атлетико“. Надеюсь, эта тенденция продолжится», — приводит слова Винисиуса Marca.

Матч 13-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

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