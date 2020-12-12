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Симеоне отреагировал на слова Зидана о том, что «Атлетико» является фаворитом Ла Лиги

Симеоне отреагировал на слова Зидана о том, что «Атлетико» является фаворитом Ла Лиги
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне отреагировал на слова наставника «Реала» Зинедина Зидана о том, что «матрасники» являются фаворитами в чемпионате Испании.

«Обычно я не комментирую мнения коллег, у каждого сформировано мнение, и оно развивается так, как он его понимает, я уважаю все мнения, положительные или отрицательные», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» и «Реал» встретятся между собой в матче 13-го тура Ла Лига. Игра пройдёт сегодня, 12 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 23:00 мск.

На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 26 очков. «Реал» в свою очередь находится на четвертом месте, записав в свой актив 20 очков.

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