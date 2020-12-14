Быстров: если все будут здоровы, то «Краснодар» должен проходить загребское «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» на этой стадии проведут матч с загребским «Динамо».
«Если «Краснодар» будет в таком же состоянии, как в последних матчах, то он должен проходить загребское «Динамо». Если все футболисты будут здоровы, будут у главного тренера под рукой, то они обязаны проходить дальше. Команде хватает игроков, но есть ещё несколько больных. Если и они подойдут, то это боеспособный коллектив», — цитирует Быстрова сайт «Матч ТВ».
«Краснодар» как не сеянная при жеребьёвке команда проведёт первую встречу дома. Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе. Лучшее достижение краснодарцев в плей-офф Лиги Европы – выход в 1/8 финала в сезонах-2016/2017 и 2018/2019.
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