Александр Максименко спрогнозировал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко спрогнозировал место команды по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это всё промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимания. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.

Как команда, мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше", — цитирует Максименко сайт «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам 18 туров набрал 35 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 38 очков. В 19-м туре команды встретятся в очной встрече. Матч пройдёт завтра, 16 декабря.