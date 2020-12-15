Александр Максименко спрогнозировал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко спрогнозировал место команды по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это всё промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимания. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.
Как команда, мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше", — цитирует Максименко сайт «Матч ТВ».
«Спартак» по итогам 18 туров набрал 35 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Зенита» 38 очков. В 19-м туре команды встретятся в очной встрече. Матч пройдёт завтра, 16 декабря.
- 15 декабря 2020
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:03
-
15:49
-
15:35
-
15:20
-
15:19
-
15:09
-
15:03
-
14:59
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
13:42
-
13:13
-
13:06
-
13:01
-
12:56
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:02
-
11:27