Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Бундеслиги

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко установил новый рекорд немецкой Бундеслиги. Он вышел в стартовом составе команды на матч с 12-го тура с «Вердером». Мукоко дебютировал в стартовом составе команды.
Мукоко появился в стартовом составе в возрасте 16 лет и 25 дней. Он стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который вышел в стартовом составе.
Предыдущим рекордсменом являлся Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 335 дней.
«Боруссия» обыграла «Вердер» со счётом 2:1. На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 28-й минуте полузащитник «Вердера» Кевин Мёвальд сравнял счёт. Во втором тайме, на 78-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Вердера», однако форвард «шмелей» Марко Ройс не сумел его реализовать. Через минуту Ройс забил победный гол.
14 декабря «Боруссия» Д объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.
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