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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра
Футбол / Германия 0

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 28-й минуте полузащитник «Вердера» Кевин Мёвальд сравнял счёт. Во втором тайме, на 78-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Вердера», однако форвард «шмелей» Марко Ройс не сумел его реализовать. Через минуту Ройс забил победный гол.

Напомним, 14 декабря «Боруссия» Д объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.

В других матчах тура чемпионата Германии берлинский «Унион» на выезде поделил очки со «Штутгартом» (2:2), а «Герта» и «Майнц» сыграли вничью (0:0).

Германия - Бундеслига. 12-й тур
15 декабря 2020, вторник. 22:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Геррейру – 12'   1:1 Мёвальд – 28'   1:2 Ройс – 78'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
15 декабря 2020, вторник. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 2
Унион
Берлин
0:1 Фридрих – 4'   0:2 Авонийи – 77'   1:2 Калайджич – 85'   2:2 Калайджич – 90'
Германия - Бундеслига. 12-й тур
15 декабря 2020, вторник. 22:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 0
Майнц
Майнц
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