Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 28-й минуте полузащитник «Вердера» Кевин Мёвальд сравнял счёт. Во втором тайме, на 78-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Вердера», однако форвард «шмелей» Марко Ройс не сумел его реализовать. Через минуту Ройс забил победный гол.



Напомним, 14 декабря «Боруссия» Д объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.



В других матчах тура чемпионата Германии берлинский «Унион» на выезде поделил очки со «Штутгартом» (2:2), а «Герта» и «Майнц» сыграли вничью (0:0).