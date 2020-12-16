Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. На 28-й минуте полузащитник «Вердера» Кевин Мёвальд сравнял счёт. Во втором тайме, на 78-й минуте, главный арбитр назначил пенальти в ворота «Вердера», однако форвард «шмелей» Марко Ройс не сумел его реализовать. Через минуту Ройс забил победный гол.
Напомним, 14 декабря «Боруссия» Д объявила об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.
В других матчах тура чемпионата Германии берлинский «Унион» на выезде поделил очки со «Штутгартом» (2:2), а «Герта» и «Майнц» сыграли вничью (0:0).
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