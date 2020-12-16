Агент Озила: многие хотят заполучить Месута, но он по-прежнему готов играть за «Арсенал»

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал о состоянии футболиста и его желании играть за лондонский «Арсенал».
«Ситуация непростая. Озил любит «Арсенал» и болельщиков и сожалеет, что ему не дали шанса в этом сезоне. Думаю, болельщики хотят, чтобы он вернулся на поле, в последней игре они скандировали его имя. Он тренируется усерднее, чем когда-либо. Кроме тренировок в клубе он тренируется дома, один. Это свидетельствует о его профессионализме, его серьезности.
Жалко, что Месут не играет. Конечно, все обсуждают его зарплату, и я понимаю, почему. С моей точки зрения, это растрата, учитывая его талант и креативность. Многие клубы хотят заполучить Озила. Так было всегда, но его готовность уважать контракт и играть никуда не делась. Он человек слова, таких трудно найти в наше время», – цитирует агента Tuttomercatoweb.
Напомним, «Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.
- 16 декабря 2020
-
06:42
-
05:50
-
05:27
-
04:54
-
04:38
-
04:16
-
03:59
-
03:35
-
03:16
-
02:58
-
02:37
-
02:22
-
02:02
-
01:54
-
01:32
-
01:14
-
00:51
-
00:51
-
00:39
-
00:27
-
00:26
-
00:24
-
00:08
- 15 декабря 2020
-
23:53
-
23:48
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:13
-
23:13
-
22:56
-
22:56
-
22:55
-
22:32
-
22:27