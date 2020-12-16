Агент Озила: многие хотят заполучить Месута, но он по-прежнему готов играть за «Арсенал»

Агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут рассказал о состоянии футболиста и его желании играть за лондонский «Арсенал».

«Ситуация непростая. Озил любит «Арсенал» и болельщиков и сожалеет, что ему не дали шанса в этом сезоне. Думаю, болельщики хотят, чтобы он вернулся на поле, в последней игре они скандировали его имя. Он тренируется усерднее, чем когда-либо. Кроме тренировок в клубе он тренируется дома, один. Это свидетельствует о его профессионализме, его серьезности.

Жалко, что Месут не играет. Конечно, все обсуждают его зарплату, и я понимаю, почему. С моей точки зрения, это растрата, учитывая его талант и креативность. Многие клубы хотят заполучить Озила. Так было всегда, но его готовность уважать контракт и играть никуда не делась. Он человек слова, таких трудно найти в наше время», – цитирует агента Tuttomercatoweb.

Напомним, «Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.