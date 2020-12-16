Тео Уолкотт забил в ворота «Арсенала». За «канониров» он играл на протяжении 12 лет

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Саутгемптон». Идёт 25-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 18-й минуте матча — нападающий гостей Че Адамс отличной разрезающей передачей нашёл Тео Уолкотта, который убежал один на один с голкипером и технично подрезал мяч над ним в сетку ворот

Видео гола Уолкотта

Тео Уолкотт является воспитанником «Саутгемптона». В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и за € 10,5 млн перешёл в лондонский «Арсенал». Оттуда в январе 2018 года он перешёл в «Эвертон». «Святые» арендовали футболиста у «ирисок» до лета 2021 года.



«Арсенал», набрав 13 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (23) — на 4-м месте.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.