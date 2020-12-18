Дзюба и Черчесов поставили Флика на первое место в голосовании за премию «Тренер года»

Стало известно, за кого проголосовали нападающий «Зенита» Артём Дзюба и наставник национальной команды России Станислав Черчесов при выборе лучшего тренера года по версии ФИФА.

Дзюба и Черчесов сошлись во мнении при голосовании. Так, лучшим тренером года они назвали наставника «Баварии» Ханс-Дитера Флика. На второе место они поставили главного тренера «Ливерпуля» Юрген Клоппа, а на третье – Зинедина Зидана из «Реала».

Лучшим тренером года по версии организации был признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

На награду претендовали также главные тренеры «Лидса» Марсело Бьельса и «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что Клопп берёт награду второй год подряд.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. В нынешнем сезоне мерсисайдцы, набрав 28 очков, лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до 30 июня 2024 года.