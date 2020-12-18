Клопп: доминировать в Англии очень тяжело. АПЛ слишком сложная

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уровне английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что кто-то сумеет доминировать в английском футболе. Это слишком тяжело. АПЛ слишком сложная, как и её календарь.



Мы должны быть уверены, что справимся с этими сумасшедшими временами. Очевидно, что у нас хорошая команда. Всё, что нам нужно, — это немного удачи, чтобы выиграть матчи. Чем больше побед, тем ближе команда к завоеванию трофеев. Если клуб выходит в финал или что-то в этом роде, нужно сделать последний штрих, вот и всё.



Мы не планируем мировое господство на следующие годы, просто готовимся к следующему матчу с „Кристал Пэлас“, — приводит слова Клоппа Goal.com.

Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» состоится завтра, 19 декабря. Начало — в 15:30 мск.

«Ливерпуль» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма».