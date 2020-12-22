Экс-глава судейского корпуса отреагировал на распитие водки бригадой Иванова

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский отреагировал на распитие водки бригадой арбитра Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1).
«Могут ли судьи распивать спиртное перед игрой? Установок по этому поводу нет. Да и откуда мы наверняка знаем, что они распивали перед матчем? Мало ли где это происходит. Нужно сперва дождаться расследования. У нас слишком много подобных фейков про судей. Я лично не видел этого видео. Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему предстоит на следующий день, и он должен быть подготовлен. Иногда ему, может быть, даже надо выпить рюмку коньяка на ночь. Всё зависит от человека», — цитирует Будогосского «RT на русском».
- 22 декабря 2020
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